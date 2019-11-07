Туркменський лікар, який зник після того, як зізнався, що він гей, вийшов на зв’язок

Туркменський лікар-кардіолог Касимберди Гараєв, який у жовтні розповів про свою гомосексуальність і після цього зник і, можливо, був заарештований, вийшов на зв’язок з журналістами.

Увечері 6 листопада в редакцію Радіо Азатлик (туркменська служба Радіо Свобода) зателефонував чоловік, який представився Максатом Гараєвим – батьком Касимберди Гараєва. Він сказав, що із сином все гаразд, а також допоміг зв’язатися ізним через месенджер.

У розмові по відеозв’язку лікар заявив, що все, що раніше про нього повідомлялося, не відповідає дійсності, а записане відео було помилкою.

Гей із Туркменистану, чию історію в жовтні анонімно розповіла туркменська служба Радіо Свобода, після 24 жовтня не виходив на зв’язок із журналістами, не з’являвся на роботі, його сім’я змінила місце проживання і поїхала з Ашгабату.

У Туркменистані за гомосексуальність загрожує дворічне ув’язнення.

Гараєв, як повідомлялося раніше, став першим представником ЛГБТ з цієї країни, який особисто звернувся до ЗМІ і зважився розповісти свою історію.

Журналісти спочатку не називали його справжнє ім’я. Пізніше Касимберди Гараєв дозволив його розкрити, записавши відеозвернення до близьких на випадок, якщо з ним, як він сам говорив, щось трапиться. Відео записали 13 жовтня, за 10 днів до зникнення, коли чоловік вночі чергував у себе в клініці.

6 листопада у зв’язку з візитом президента Туркменистану Гурбангули Бердимухамедова в Італію італійський сенатор Моніка Чірінна виступила із заявою на захист Касимберди Гараєва і закликала членів італійського уряду висловити стурбованість його долею на зустрічі з туркменською делегацією.

Італійська організація Arcigay, Євразійська коаліція з питань здоров’я чоловіків (ЕСОМІ) закликали уряд Італії на зустрічах з делегацією Туркменистану підняти питання про зникнення Гараєва.

Міжнародна організація Allout заявила, що починає кампанію на його захист.

Міжнародна правозахисна організація Human Right Watch 1 листопада оприлюднила заяву з закликом до уряду Туркменистану терміново відповісти, чи перебуває Гараєв в ув’язненні, і якщо це так, то негайно звільнити його і пояснити затримання.

Туркменистан залишається в числі країн, де гомосексуальність переслідується кримінально. Таких країн у світі налічується близько 60.