Туркменистан планує знести 122-літній міст і використати залізо з нього як сировину

У Туркменистані на тлі проблем з імпортом металу влада країни вирішила демонтувати історичний залізний міст через річку Амудар’я.

Джерела туркменської служби Радіо Свобода повідомляють, що десятки тисяч тонн вторинного металу від демонтованого 1200-метрового мосту, ймовірно, будуть реалізовані на місцевих ринках.

За даними джерел, зараз йдуть останні приготування до демонтажу мосту, туди підвозять спеціальну важку техніку.

Міст був побудований через річку в 1898-1901 роках, коли Туркменистан входив до складу Російської імперії. Він був закритий у 2014 році.

Тим часом, на будівельному ринку Туркменистану спостерігається гостра нестача залізної продукції.

Джерело Радіо Азатлик розповіло, що у зв’язку зі складною ситуацією з імпортом залізної продукції, останніми роками місцеві підприємства переробляють вторинний метал, здобутий від демонтажу старих об’єктів.