Туркменське ТБ показало відпустку президента Бердимухамедова після чуток про його смерть

Президент Гурбангули Бердимухамедов після довгої відсутності на тлі чуток про його смерть вперше з’явився на державному телебаченні.

У вечірньому ефірі туркменського телебачення 4 серпня показали репортаж, як туркменський лідер їздить на велосипеді, скаче на коні і стріляє з автоматичної зброї. Також, за повідомленням державного ТБ, Бердимухамедов за кермом спортивного автомобіля проїхався по пустелі Каракуми.

Цьому були присвячені більше ніж 28 хвилин із 36-хвилинного випуску.

Це була перша поява Бердимухамедова на телебаченні більше ніж за десять днів. Востаннє його показували 24 липня після того, як поширилися чутки про смерть президента. Але кадри, показані 24 липня, викликали сумніви фахівців телевізійників, які визначили, що зйомки були ідентичні тим, що були показані в програмі «Ватан» від 10 травня цього року.

Раніше офіційні ЗМІ повідомляли про те, що глава Туркменістану на цілий місяць пішов у відпустку – з 15 липня по 15 серпня. Бердимухамедов у попередні роки не йшов на такий тривалий відпочинок. Крім того, навіть коли він перебував на відпочинку, державні ЗМІ щодня повідомляли про те, що робить президент країни.

Довга відсутність президента в суспільному житті і медіапросторі привела до появи повідомлень про смерть Бердимухамедова.

Президент Туркменистану востаннє з’являвся на публіці 5 липня. 15 липня прес-служба опублікувала повідомлення про те, що президент перебуває у відпустці, і випустила відеозапис, де президент грається з онуками і кошенятами.

За даними видання «Хроніки Туркменистану», літак президента бачили в Німеччині 12 липня. Повідомлялося, що в Німеччину прилетіла мати Бердимухамедова, яка перебуває в тяжкому стані, і зникнення президента з інформаційного простору країни нібито було пов’язане не з його кончиною, а з тяжкою хворобою його матері.

62-річний Гурбангули Бердимухамедов керує багатою газом колишньою радянською республікою з моменту смерті його авторитарного попередника Сапармурата Ніязова, який помер у грудні 2006 року. Критики уряду і правозахисні організації стверджують, що він придушив інакомислення і зробив кілька обмежувальних змін після приходу до влади.