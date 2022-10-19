Туркменистан не випускає з країни громадян, зарахованих до російських вишів

Туркменські студенти, які вступили до російських вишів, не змогли у середу потрапити на рейси до Росії, попри наявність усіх дозвільних документів, пише туркменська служба Радіо Свобода – Радіо Азатлик.

У міжнародному аеропорту Ашгабада співробітники міграційної служби пояснили свої дії тим, що виші, до яких вступили туркменистанці, не входять до переліку університетів, дипломи яких визнаються в Туркменистані.

Радіо Азатлик мешканка Ашгабада розповіла, що «студентів масово не пропускають на рейси, хоча вони їдуть навчатись не за державною програмою, а за рахунок своїх батьків».

У квітні 2019 року Туркменистан опублікував перелік іноземних вишів, дипломи яких визнаватимуться на території країни. До списку навчальних закладів, дипломи яких приймаються в Туркменистані, потрапили десятки університетів Росії, Китаю, Індії та Туреччини, а також три – України, два – Казахстану та по одному університету Білорусії та Грузії. Цей перелік набрав чинності 1 вересня 2019 року.

За повідомленнями, деяким батькам все ж вдалося посадити своїх дітей на рейси.

Наразі невідомо, чи це обмеження стосується лише російських вишів чи університетів інших країн.

Радіо Азатлик отримати коментарі з цього приводу у Державній міграційній службі та Міністерстві освіти Туркменистану не вдалося.

Минулого тижня з’явилася інформація про значний попит на авіаквитки в Росію і великі черги у турфірми, які надають послуги з оформлення російських віз. Ситуацію зі зростанням числа туркменистанців, які бажають виїхати до Росії, фіксували, попри військову мобілізацію в РФ у зв’язку з війною проти України.

7 вересня незалежне видання Turkmen.news повідомляло про плани влади Туркменистану призвати на військову службу туркменських студентів російських вишів, які не встигли виїхати з країни до 1 жовтня.