Душанбе розслідує повідомлення про причетність громадян Таджикистану до стрілянини на полігоні в Росії

Влада Таджикистану розслідує повідомлення ЗМІ, згідно з якими щонайменше двоє громадян Таджикистану брали участь у стрілянині на військовому полігоні в Бєлгородській області Росії на вихідних, у результаті якої загинули щонайменше 11осіб, 15 – були поранені.

Міністерство внутрішніх справ країни повідомило таджикистанській службі Радіо Свобода 17 жовтня в письмовій заяві, що «посольство Таджикистану в Москві намагається з’ясувати, чи причетні таджикистанські громадяни до смертельної стрілянини».

Тим часом, родичі 24-річного таджикистанця Ехсона Амінзоди повідомили Радіо Свобода, що російська влада ідентифікувала його як одного з нападників.

Як розповів Радіо Свобода старший брат Ехсона Амінзоди, Фіруз, який живе і працює в Москві, російська влада повідомила йому, що його брат ідентифікований як один із тих, хто стріляв.

«Мене викликала військова прокуратура (в Москві). Вчора мені повідомили про те, що трапилося. Ми не знаємо, як він опинився в Бєлгороді. Мій брат не був терористом, і в нього таких думок не було. Він був звичайний мігрант, який хотів працювати і будувати своє життя», – сказав Фіруз Амінзода.

Він додав, що його брат сім місяців тому переїхав до російської столиці з рідного села на півдні Таджикистану.

За словами Фіруза Амінзоди, Ехсона, який також працював у московському ресторані, востаннє бачили біля московської станції метро «Любліно» 10 жовтня, після чого зв’язок із ним зник.

Він підкреслив, що Ехсон не є громадянином Росії, а отже, не підлягав військовій мобілізації, яку президент Росії Володимир Путін оголосив 21 вересня.

Батько Ехсона, Таджиддін Амінзода, підтвердив Радіо Свобода, що його син помер у Росії на вихідних, але відмовився надавати будь-які коментарі чи подробиці.

15 жовтня Міноборони Росії повідомило, що на військовому полігоні в Бєлгородській області «двоє громадян держави-учасниці СНД» відкрили вогонь, убивши 11 і поранивши 15 військових. Нападники були застрелені вогнем у відповідь, додали у відомстві.

У деяких повідомленнях із посиланням на очевидців йшлося про те, що в нападі брали участь троє таджикистанців і що одному з нападників вдалося втекти.

Згідно з повідомленнями, стрілянина почалася на тлі напруженості, спричиненої конфліктом між солдатами-мусульманами і командиром підрозділу, який «образив їхню релігію».

Путінська мобілізація викликала протести, напади на військкомати і втечу значної кількості чоловіків із Росії.

14 жовтня Путін заявив, що мобілізація завершиться через два тижні. За його словами, на той час було мобілізовано понад 220 тисяч осіб.