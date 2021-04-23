Музей «Тюрма на Лонцького» у Львові  потребує допомоги через пожежу  

Керівництво музею «Тюрма на Лонцького» у Львові просить допомоги у відновленні приміщення. 22 квітня загорілась котельня Служби безпеки України у Львівській області, яка прилегла до будинку музею, вогонь перекинувся на будівлю колишньої тюрми. Постраждалих немає, але знищено частину даху, двері, вікна, пошкоджена електропроводка і система опалення.

Наразі перекриття наповнені водою і це загрожує зберіганню фондів і руйнуванням експозиції. Архіви ОУН та УПА, спеціалізована бібліотека Центру досліджень визвольного руху, що зберігаються у музеї, під загрозою затоплення, як і вцілілі фондосховища та лабораторія музею, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Ймовірно, це трапилося через коротке замикання в електромережі. За півтори години ДСНС задіяла в гасінні дев’ять одиниць техніки та чотири десятки пожежників. Вогонь почав швидко перекидатися на територію музею. Зокрема, зайнялися перекриття даху (балки на горищі), обвуглилися вікна першого поверху, частина шиб на всіх трьох поверхах вибита, а деякі вікна пожежники змушені були виривати, зрізати двері. Частина даху таки вигоріла. Пожежники також працювали всередині Музею, відсікаючи вогонь. Гасіння призвело до затоплення приміщень музею, вода досі стоїть і руйнує будівлю», – повідомив директор музею «Тюрма на Лонцького» Руслан Забілий.

Комісія у складі різних фахівців почала сьогодні оцінку збитків від пожежі.

Український Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» створений у 2009 році у колишній катівні КҐБ та Гестапо. Він один із трьох у Східній Європі (музей-тюрма НКВД у Вільнюсі і музей-тюрма Штазі в Берліні).