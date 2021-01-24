На Закарпатті рятувальники знайшли туристів з Києва та Дніпра, які заблукали після спусків на сноубордах

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що в неділю рятувальники провели пошукові роботи, аби допомогти двом заблукадим туристам на Закарпатті.

«24 січня, майже одночасно, до гірських рятувальників Рахівщини надійшло два повідомлення про те, що в районі полонини Драгобрат потребують допомоги туристи. Перший виклик фахівці ДСНС отримали близько 14 години від товаришів заблукалого у горах киянина... Майже за 20 кілометрів від місця першої пошукової операції, гірські рятувальники шукали мешканця м. Дніпро 1973 року народження. Спочатку, повідомили про факт його зникнення друзі, аж потім на зв’язок вийшов сам турист. Він повідомив, що зробивши декілька спусків на сноуборді зі схилів гори Жандарм хотів вже повертатись, однак через вітер та туман звернув не в той бік та злетів в ущелину», – розповіли у ДСНС.

Повідомляється, що у двох випадках туристів супроводили до місць їхнього тимчасового проживання.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що сьогодні і завтра через відлигу, хуртовини та снігопади у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).