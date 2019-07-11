Туск: розвал СРСР був не катастрофою, а благословінням – в тому числі і для росіян

Президент Європейської ради Дональд Туск назвав розвал Радянського Союзу, «благословінням» для народів, які входили до його складу. Таку думку він висловив у своїй промові на Міжнародній конференції з нагоди 10-річчя Східного партнерства в грузинському Батумі.

Говорячи про цю дату, Туск згадав також, що 2019 року виповнюється 30 років з моменту звільнення Центральної та Східної Європи з-під радянського домінування у 1989 році. Цей процес, за його словами, проявився в тому числі у демонстраціях в Тбілісі в квітні 1989 року, перших частково вільних виборах у Польщі в червні того ж року, а своєї кульмінації сягнув із падінням Берлінської стіни в листопаді.

«Ось що спало мені на думку. Ви пригадуєте, як президент Росії (Володимир Путін – ред.) сказав у 2005-му: «ми мусимо визнати, що розвал Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою сторіччя». Сьогодні в Грузії я хочу сказати голосно й чітко: розвал Радянського Союзу був благословінням для грузин, поляків, українців, так само як і для всієї Центральної та Східної Європи. І я переконаний, що й для росіян теж», – сказав Туск.

Він також назвав цю річницю «вельми символічним часом» для обговорення здобутків Східного партнерства. Це об’єднання, на думку Туска, допомогло зміцнити та поглибити відносини між східними сусідами Євросоюзу.

У 2005 році Володимир Путін у своєму зверненні до Федеральних зборів назвав розвал СРСР, який відбувся 1991 року, «набільшою геополітичною катастрофою століття».

Ініціатива створення програми Східного партнерства належить Польщі. Цей формат передбачає участь шести країн Східної Європи: України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Вірменії і Білорусі. Перша зустріч міністрів закордонних справ у рамках Східного партнерства відбулася в грудні 2009 року.