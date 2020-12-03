У Мінську суд позбавив портал Tut.by статусу ЗМІ

Економічний суд Мінська 3 грудня позбавив портал Tut.by статусу ЗМІ, повідомило саме видання. Позов був поданий Міністерством інформації Білорусі, яке стверджувало, що «недостовірна інформація» в матеріалах, за які виданню були винесені попередження, завдає шкоди державним інтересам.

Гендиректорка Tut.by Людмила Чекіна після оголошення рішення заявила, що його оскаржать.

Під час засідання сторона захисту видання заявила, що «позбавлення Tut.by статусу мережевого ресурсу спричинить за собою обмеження інтересів національних гравців на ринку ЗМІ та сприятиме приходу на цей ринок іноземних гравців, а також анонімних Telegram-каналів».

Портал TUT.BY – один з найпопулярніших інтернет-ресурсів в Білорусі з високою відвідуваністю і охопленням. Аудиторією сайту називають користувачів віком від 25 до 44 років. Портал, що активно висвітлював протести в Білорусі, раніше отримав чотири попередження від влади, його журналістів неодноразово затримували білоруські силовики

Мінінформ Білорусі призупинив випуск мережевого видання Tut.by з 1 жовтня до 30 грудня 2020 року, терміном три місяці. Сайт продовжує роботу, оскільки реєстрація інтернет-ресурсів в якості мережевих видань в Білорусі є добровільною. Однак позбавлення такого статусу може обмежити роботу журналістів, наприклад, на акціях протесту.