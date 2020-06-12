Twitter пояснив, чому заблокував понад тисячу акаунтів із Росії

Корпорація Twitter розкрила подробиці про більш ніж 32 тисячі акаунтів, які вона раніше заблокувала, вважаючи їх такими, що мають відношення до скоординованих «інформаційних операцій» іноземних держав.

Йдеться про три групи акаунтів, пов’язаних із Китаєм, Росією і Туреччиною. Заблоковані вони були раніше. 12 червня Twitter пояснив причини блокування, опублікував архів із назвами акаунтів, а також повідомив про те, що їх вміст було назавжди видалено з соцмережі.

Найбільша група видалених акаунтів пов’язана з Китаєм.

До Росії, за твердженнями Twitter, мали відношення 1152 аккаунти. Вони були пов’язані з прокремлівським медіапроектом «Актуальна політика» і займалися скоординованою діяльністю, порушуючи правила соцмережі, серед іншого, як сказано в повідомленні, «пропагуючи партію «Єдина Росія» і атакуючи політичних інакодумців».

Твітер «Актуальної політики» був заблокований минулого року. Був заблокований і резервний акаунт проєкту.