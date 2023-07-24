Соцмережа Twitter змінила свій логотип

Соціальна мережа Twitter у понеділок змінила логотип на латинську букву «Х». Тепер на сайті замість звичного логотипу з блакитним птахом відображається ця літера. Також її можна побачити на профілі власника мережі Ілона Маска та офіційному акаунті мережі.

Сам Маск оприлюднив фото з проекцією символу на будівлі з підписом: «Наш офіс сьогодні вночі».

Раніше Маск написав у своєму акаунті, що тепер на сайт можна потрапити через адресу X.com, а також повідомив, що незабаром сайт змінить логотип на тимчасовий.

У неділю повідомлялося про готовність Маска змінити логотип соцмережі, якщо йому запропонують цікавий альтернативний варіант. Він заявив, що «скоро ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами».