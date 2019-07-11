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12 Липень 2019, Київ 00:16
Новини | Міжнародні

У роботі Twitter стався глобальний збій

Найбільше скарг на роботу соцмережі надійшло зі США, Бразилії, країн Західної Європи і Японії

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У роботі соціальної мережі Twitter стався збій по всьому світу. Це випливає з даних сервісу DownDetector.

Найбільше скарг на роботу соцмережі надійшло зі США, Бразилії, країн Західної Європи і Японії.

При відкритті стрічки Twitter в браузері на персональному комп’ютері з’являється попередження про технічну проблему. У мобільних додатках соцмережі йдеться про внутрішні помилки.

Компанія поки що не назвала причину збою.

3 липня збої спостерігалися в роботі сервісів Instagram, WhatsApp, Facebook і Facebook Messenger.

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