У роботі Twitter стався глобальний збій

У роботі соціальної мережі Twitter стався збій по всьому світу. Це випливає з даних сервісу DownDetector.

Найбільше скарг на роботу соцмережі надійшло зі США, Бразилії, країн Західної Європи і Японії.

При відкритті стрічки Twitter в браузері на персональному комп’ютері з’являється попередження про технічну проблему. У мобільних додатках соцмережі йдеться про внутрішні помилки.

Компанія поки що не назвала причину збою.

3 липня збої спостерігалися в роботі сервісів Instagram, WhatsApp, Facebook і Facebook Messenger.