Тимошенко чекає Зеленського «на корпоративах»

Лідерка партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко відповіла на критику з боку президента України Володимира Зеленського.

«Хотілось би говорити з Вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але Ви обрали інший тон. Шкода... Тоді нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п’ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джекпот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно:)», – написала Тимошенко у фейсбуці.

19 листопада Зеленський виступив із критикою на адресу Тимошенко через її кадрові пропозиції чинній владі. Коментуючи у фейсбуці слова Тимошенко, Зеленський вказав, що їй відмовили, «адже епоха договірняків скінчилася назавжди».

«Вчора подивився «Свободу слова» на ICTV. Там Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які «принесуть інвестиції»… Вона принесла список своїх людей для призначення на «солодкі» місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою народу» у Верховній Раді», – заявив глава держави.

Зеленський також похвалив «гарний вигляд» Тимошенко і пояснив це тим, що «зараз їй просто не дають «солоденького».

У виступі на телебаченні 18 листопада Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Зеленському кадри на початку його каденції в рамках реалізації програми «Нового курсу» самої Тимошенко.

Раніше того ж дня лідерка партії «Батьківщина» сказала, що звернулася до Конституційного суду з проханням розглянути подання щодо законопроєкту про ринок землі. Тимошенко виступає категорично проти продажу землі, натомість чинна влада на чолі з Зеленським підтримує відкриття земельного ринку.