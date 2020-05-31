Рух на пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною відновили – прикордонники

Рух на пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною відновили, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Станом на зараз у пункті пропуску «Тиса» ситуація дещо стабілізувалась, пропускні операції поновлено», – заявили в ДПСУ.

У відомстві додали, що на місце подій виїхав голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Разом з ним туди поїхав виконувач обов’язків голови Державної митної служби Ігор Муратов.

Зранку 31 травня поліція Угорщини повідомила про повне припинення руху на автомобільному КПП «Загонь-Чоп» («Тиса»).

Водії на кордоні протестують проти оформлення митниками посилок, які везли з собою шофери мікроавтобусів, і відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю. Зі свого боку, українські митники наполягають на ретельній перевірці посилок на замовлення.