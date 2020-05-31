Автомобільний рух на угорському КПП «Загонь» на кордоні з Україною повністю зупинений

Поліція Угорщини сповістила про повне припинення з 10 години ранку травня руху на відтинку угорсько-українського кордону на автомобільному КПП «Загонь-Чоп» через відсутність пропускної спроможності на українському боці кордону.

Місцеве прикордонне управління просить подорожуючих в Україну проявити терпіння у ситуації, що склалася, передає кореспондент Радіо Свобода.

У «Загоні» також запевняють, що угорські прикордонники можуть забезпечити перехід угорсько-українського кордону завдяки готовності працювати у нештатних ситуаціях і залученню до роботи більшої кількості персоналу на місцевому КПП.

Тим часом в інтернеті з’являються численні повідомлення подорожуючих із Європи додому громадян України про те, що водії мікроавтобусів повністю заблокували в’їзд та виїзд на КПП «Тиса» у Чопі. На пункті пропуску чекають на прибуття начальника ДПСУ Сергія Дайнека, аби врегулювати ситуацію, що склалась, а також на терміновий приїзд в.о. голови Державної митної служби Ігоря Мураєва.

Водії на кордоні протестують проти оформлення митниками посилок, які везли з собою шофери мікроавтобусів, і відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю. Зі свого боку, українські митники наполягають на ретельній перевірці посилок на замовлення.