САП просить суд взяти Тищенка під варту з альтернативою застави – 19 мільйонів гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний обрати для народного депутата Миколу Тищенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 19 мільйонів гривень.

Відповідне клопотання у суді оголосив прокурор САП Сергій Подгорець.

САП також просить суд зобов’язати Тищенка виконувати низку обов’язків – прибувати до слідства і суду за першою вимогою, здати на зберігання закордонні паспорти і носити електронний засіб контролю.

Сторона обвинувачення вважає, що є ризик переховування підозрюваного, впливу на слідство та свідків, виїзду за кордон тощо.

Тищенко у суді заявив, що жодних хабарів від згаданої слідством особи він не отримував і не просив.

Його адвокат називає підозру необґрунтованою.

«Все, що є – це аудіозаписи отримані приватною особою в порушення встановленого законом порядку. Ці докази є очевидно недопустимими… Ми вважаємо по статті 368 (передбачає відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (хабаря) обґрунтованість підозри не підтверджується достатність та допустимими доказами, а сам текст підозри не містить особливих ознак складу правопорушення передбаченого ст. 368», – сказав адвокат.

Про готовність взяти Тищенка на поруки заявили народні депутати Євген Яковенко, Олег Воронько, Георгій Мазурашу, а також ветеран Олександр Сутко.

Слідчий суддя пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

29 червня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному депутату Верховної Ради про підозру у справі про «вирішення питання» з кол-центрами.

За версією слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих «кол-центрів», попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів США неправомірної вигоди. У НАБУ стверджують, що за це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших, втім, неправомірної вигоди він не отримав».

Також депутатові інкримінують легалізацію 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною – фактичної передачі коштів не було. Цю суму він згодом вніс у декларацію як дохід, що слідство вважає недостовірними даними.

Тищенко також фігурує в іншій справі – його та експоліцейського Богдана Писаренка обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього військового спецпідрозділу ГУР «Кракен» Дмитра Мазохи.