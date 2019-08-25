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25 Серпень 2019, Київ 17:32
Новини | Суспільство

У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Акіма Бекірова народився син – активісти

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У дружини фігуранта другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Акіма Бекірова, який перебуває під арештом, 9 серпня народився хлопчик, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на ініціативу «Кримське дитинство».

Як зазначається, це вже друга дитина у сім’ї.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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