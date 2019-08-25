У камері фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Ісмаїлова вдруге за два тижні влаштували «погром» – адвокат

У камері СІЗО №1 у Ростові-на-Дону, де утримується фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустем Ісмаїлов, 21 серпня вдруге за два тижні провели обшук, повідомив 24 серпня у фейсбуці його адвокат Маммет Мамбетов.

«Незважаючи на те, що моя черга на зустріч з моїм підзахисним була ранньою, зустрітися з ним мені вдалося ближче до обіду. Причиною цього став погром, влаштований в його камері співробітниками федеральної служби виконання покарань. За словами Рустема, це вже другий за останні два тижні. Так, нове керівництво СІЗО наводить свої порядки. У камері все догори дриґом. Все переламано. Що шукали, незрозуміло», – написав він.

12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки у п’яти мусульманських сім’ях. В результаті обшуків було затримано п’ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустема Ісмаїлова, Узеїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

Зараз кримчани перебувають у російському Ростові-на-Дону. 10 серпня суд продовжив їм арешт на два місяці.