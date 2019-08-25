Під час саміту G7 у Біарріці мітингують росіяни, чиї родичі померли в російських СІЗО – правозахисник

Російський правозахисник, засновник соцмережі Gulagu.net Володимир Осєчкін, який виїхав і зараз живе у Франції, повідомив про акції, які проводять росіяни на полях саміту «Групи семи» у місті Біарріц.

«Ми закликаємо лідерів саміту G7 звернути увагу на те, що в Росії де-факто не працює Декларація прав людини і Європейська конвенції з прав людини, влада не гарантує права на особисту недоторканність і безпеку, а тортури донині активно використовуються співробітниками ФСБ, МВС і Федеральної служби виконання покарань як одного з основних методів оперативно-розшукової діяльності і розкриття злочинів», – написав він у фейсбуці 25 серпня.

Осєчкін опублікував фото двох людей з плакатами «Декларація прав людини не працює у Росії» та «Валерій Пшеничний убитий у в’язниці Санкт-Петербургу 05.02.18. Убивця досі там».

«На фото – Денис та Наталія Пшеничні, син і вдова загиблого 05 лютого 2018 року в СІЗО №4 підприємця Валерія Пшеничного, який на початку осені 2016 року сам звернувся до правоохоронних органів із заявою про розкрадання з його компанії грошей (понад 30,000,000 рублів), документів і комп'ютерів, на яких були елементи 3D -моделей підводних човнів моделей 636.6 і інших. Фактично підприємець повідомив про те, що викрадені серед іншого і важливі файли, але замість пошуку викраденого і допомоги підприємцю, через рік його заарештували і через два тижні вбили в камері СІЗО Санкт-Петербурга», – зазначив правозахисник.

5 серпня напередодні саміту Наталія Пшенична, Ліза Яковлева-Закамська (вдова ще одного заарештованого) та художник Семюель Дугадос провели перформенс, аби привернути увагу до тортур і смертей у російських СІЗО.

Як раніше повідомляла російська служба Радіо Свобода, приватний підприємець Олександр Закамский був затриманий співробітниками УФСБ Калінінграда 4 березня 2018 року, жорстоко побитий і підданий тортурам. 9 березня його тіло було виявлено в одиночній камері СІЗО Калінінграда після зроблених ним у суді і на слідстві заяв про катування та наркотики, підкинутих оперативниками УФСБ.

У середині січня 2018 року власник і генеральний директор ВАТ «Новіта Про» Валерій Пшеничний був заарештований в Санкт-Петербурзі. 5 лютого 2018 року його тіло було виявлено в камері петербурзького СІЗО-4 зі слідами тортур. У службі виконання покарань хаявили про самогубство Пшеничного.

Саміт держав «Групи семи» триває від учора у французькому місті Біарріц.

Днями президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що, на його думку, було б доцільно повернути Росію до складу цієї групи, відновивши формат «Групи восьми» – з цієї групи Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу.

Після згаданої заяви Трампа проти можливості безумовного повернення Росії виступили Німеччина, Велика Британія і Франція, а також Європейський союз, – але в їхніх заявах не було прямих згадок про необхідність для Росії повернути Україні окупований нею Крим.