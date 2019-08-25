У Франції затримали 68 учасників протестів під час саміту G7 – ЗМІ

Французька поліція затримала 68 учасників протестів під час саміту «Групи семи», що триває цими днями у місті Біарріц, повідомляє інформаційне агентство АР.

За даними агенства, акції у місті Байонна поблизу Біарріца за участі антиглобалістів, екоактивістів та «жовтих жилетів» ввечері 24 серпня переросли у сутички з силовиками, ті застосували проти мітингарів сльозогінний газ і водомети.

Deutche Welle з посиланням на AFP повідомляє 25 серпня, що 38 із затриманих в результаті були взяті під варту.

Водночас, за даними журналістів, в інших сусідніх з Біарріцом містах – Андай та Ірун – схожі акції відбулися мирно. У самому Біарріці мітинги не проводяться, бо туди обмежили доступ на час саміту для всіх, окрім міцевих жителів та людей, що там працюють.

Саміт держав «Групи семи» відкривcя 24 серпня у французькому місті Біарріц.

Заходи за участі лідерів Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії триватимуть до понеділка, 26 серпня.

Як раніше повідомлялося, серед тем для обговорення будуть їхні відносини з Росією, ситуація в Ірані, протести у Гонконгу, сирійський конфлікт та екскалація між Індією та Пакистаном через Кашмір.