У лікарні Дніпра помер тяжкопоранений боєць

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер тяжкопоранений військовослужбовець. Інформацію про це підтвердили в лікарні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Медики боролися за життя 24-річного військового понад два тижні.

За інформацією 56-ої окремої мотопіхотної бригади, боєць Володимир Аджавенко зазнав тяжкого кульового поранення в голову 11 вересня в районі Пісків на Донеччині.

За попередніми даними, це була куля снайпера противника.

Боєць був евакуйований до Дніпра авіацією, він перебував на апараті штучної вентиляції легенів.

Володимир Аджавенко уродженець Маріуполя.