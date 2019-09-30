У лікарні Дніпра помер тяжкопоранений боєць

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер тяжкопоранений військовослужбовець. Інформацію про це підтвердили в лікарні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Медики боролися за життя 24-річного військового понад два тижні.
За інформацією 56-ої окремої мотопіхотної бригади, боєць Володимир Аджавенко зазнав тяжкого кульового поранення в голову 11 вересня в районі Пісків на Донеччині.
За попередніми даними, це була куля снайпера противника.
Боєць був евакуйований до Дніпра авіацією, він перебував на апараті штучної вентиляції легенів.
Володимир Аджавенко уродженець Маріуполя.
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