У Філадельфії відкриють почесне українське консульство

Посольство України у США повідомило про намір відкрити почесне консульство у місті Філадельфія (штат Пенсильванія). Почесним консулом стала юристка Ірина Мазур.

«Ми робимо усе, щоб ставати ближчими та ефективнішими для українців, які проживають чи перебувають в Америці, тому сьогодні підписали угоду про створення нового Почесного консульства України, яке відкривається у одному з набільших міст східного узбережжя США, колишній тимчасовій американській столиці – місті Філадельфія (штат Пенсильванія). Місто також є одним з найбільших осередків української громади Америки», – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці посольства від 11 січня.

Як зазначається, в урочистій церемонії підписання угоди про заснування консульства взяв участь посол України Володимир Єльченко.

У США діють генеральні консульства у Сан-Франциско, Нью-Йорку та Чикаго (окрім, власне, консульського відділу посольства у Вашингтоні), а також почесні консульства у Новому Орлеані (штат Луїзіана), Сіетлі (штат Вашингтон), Бірмінгемі (штат Алабама), Тусоні (штат Аризона), Детройті (штат Мічиган), Клівленді (штат Кентуккі), Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) і в Х'юстоні (штат Техас).

