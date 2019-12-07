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07 грудня 2019, Київ 11:13
Новини | Суспільство

Нацполіція: напередодні переговорів у «нормандському форматі» у Києві анонсували акцій на десятки тисяч людей

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий

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Національна поліція отримала чотири повідомлення та виявила одну заяву в інтернеті щодо проведення акцій у Києві 8 та 9 грудня, мовиться на сайті відомства. За цими даними, у демонстраціях анонсується участь десятків тисяч людей.

«Ми провели низку зустрічей із організаторами цих акцій. Наша позиція – усі вони не повинні переходити межу закону. У цілодобовому режимі вже розгорнуто роботу ситуаційного центру МВС. Ми будемо моніторити ситуацію і оперативно приймати рішення», – зазначив 6 грудняперший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, у зв’язку із перекриттям до новорічних свят Софійської площі, на вихідні буде відкрита для транспорту вулиця Хрещатик, де працюватиме патрульна поліція для організації дорожнього руху.

Всього для забезпечення правопорядку планують залучити близько трьох тисяч силовиків.

/**/ /**/ Учасники віча «Зупинимо капітуляцію!» із червоною лінією на обличчях під час здійснення «обходу» урядового кварталу. Київ, 6 жовтня 2019 року
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Зустріч у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

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