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18 травня 2019, Київ 22:19
Новини | Події

У Києві відкрили фотовиставку на популяризацію вишиванок

На відкритті виставки співає Аліна Башкирова

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Сьогодні у Києві у Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого відкрили виставку, що включає близько 50 фотопортретів українських спортсменок, мисткинь, громадських діячок, представниць шоу-бізнесу, вбраних в етно-стилі.

За словами дизайнерки Катерини Потлової, що створювала одяг для проекту, це – друга виставка в його рамках.

«Ідея обох виставок – показати сучасну самобутню українську жінку, як вона виглядає сьогодні, якою вона є сучасною, але водночас – як вона зберігає традиції і мудрість попередніх поколінь», – зазначила вона.

Як розповіла мисткиня, загалом у рамках проекту створено близько 250 українських жіночих образів, відзнято понад 2 тисячі фотопортретів, частина яких представлені на нинішній виставці.

Окрім Потлової, як зазначають організатори, до створення вбрання для виставки долучились дизайнерка одягу Лідія Лущик та дизайнерка прикрас Віта Кульбовська.

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