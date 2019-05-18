У Києві відкрили фотовиставку на популяризацію вишиванок

Сьогодні у Києві у Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого відкрили виставку, що включає близько 50 фотопортретів українських спортсменок, мисткинь, громадських діячок, представниць шоу-бізнесу, вбраних в етно-стилі.

За словами дизайнерки Катерини Потлової, що створювала одяг для проекту, це – друга виставка в його рамках.

«Ідея обох виставок – показати сучасну самобутню українську жінку, як вона виглядає сьогодні, якою вона є сучасною, але водночас – як вона зберігає традиції і мудрість попередніх поколінь», – зазначила вона.

Як розповіла мисткиня, загалом у рамках проекту створено близько 250 українських жіночих образів, відзнято понад 2 тисячі фотопортретів, частина яких представлені на нинішній виставці.

Окрім Потлової, як зазначають організатори, до створення вбрання для виставки долучились дизайнерка одягу Лідія Лущик та дизайнерка прикрас Віта Кульбовська.