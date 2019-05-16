День вишиванки: краса на вулицях, селфі, громадські акції і безкоштовний проїзд

В Україні уже в 14-те відзначили «Всесвітній день вишиванки». Ця традиція виникла у 2006 році у Чернівцях і швидко поширилася скрізь, де живуть українці. З кожним роком все більше людей цього дня демонструють свою прихильність до українського традиційного одягу.

Історія цієї традиції розпочалася у Чернівцях 2006 року, коли студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Федьковича Леся Воронюк запропонувала обрати день, коли б усі одягали вишиванки. Вирішили робити це кожного третього четверга травня.

Першого разу – у вишиванках прийшли тільки кілька десятків студентів та декілька викладачів. Однак, вже протягом наступних років про цей День знали не лише в Україні, а й за її межами – скрізь, де живуть українці.

У 2011 році п’ятиріччя заснування дня відзначили Гіннесівським рекордом –найбільшою кількістю людей у вишиванках в одному місці. Це було на центральній площі Чернівців, де зібралося 4 тисячі прихильників Всесвітнього дня вишиванки.

З кожним роком кількість людей, які третього травневого четверга виходять із дому у вишиванках, зростає.

Всесвітній день вишиванки у 2019 році припав на 16 травня. Попри те, що у багатьох регіонах України можна було очікувати дощу, вулиці міст і селищ рясніли людьми, одягнутими у вишиванки.

Не забули про Всесвітній день вишиванки і у Збройних силах України.

Соціальні мережі – Facebook та Іnstagram теж наповнилися селфі та груповими фотографіями.

Ведучі переважної більшості телепрограм вийшли в ефір в українському національному вбранні.

У вишиванках прийшли у сесійну залу парламенту щонайменше половина народних депутатів і теж зробили групове фото.

Як відзначили Всесвітній день вишиванки міста

У Києві на Поштовій площі з самого ранку розпочався показ «ВишиванкаDAY», учасники якого дефілювали в етнічному одязі від дизайнера Юлії Магдич, або у своїх власних вишиванках. У показі, окрім відомих людей, взяли участь усі бажаючі.

Ось як висвітлила свято на своїй сторінці у мережі Facebook Ольга Сумська.

Про те, як українці переховували вишиванки під час репресій та депортації розповідає виставка «Вишиванка – символ нескорених». На ній зібрані старовинні вишиванки, рушники, скатертини та вишиті полотна, які дійшли до цього часу, завдяки тому, що їх у різний спосіб рятували від знищення. Експонати вперше виставили у Верховній Раді України.

Також громадські активісти у рамках акції «Вишиванка – одяг вільних» вимагали звільнення українських політв'язнів. У рамках акції відкрили артінсталяцію, що символізує «камеру», в яку «ув’язнено» вишиванку.



Таким чином організатори нагадують і про українських політв’язнів СРСР, і про тих понад сім десятків українців, яких утримують за ґратами в Росії.

Учасники акції утворили тризуб на площі Конституції перед Верховною Радою.

Цю акцію підтримали і в інших містах, зокрема і у місті, де виникла ідея цього свята.

У Чернівцях також цього дня дарували вишиванки новонародженим.

У Львові створили величезну карту, яка показала розмаїття стилів вишивки у різних регіонах України. Окрім цього, у вишиванки одягнули усі статуї на площі Ринок і навіть найбільшого лева міста, який був встановлений до сторіччя ЗУНР.

Більшість міст відзначили Всесвітній день вишиванки святковою ходою. У Харкові, зокрема, у такій ході взяли участь 2 тисячі людей.

А от у Одесі патрульні разом із нацгвардійцями біля пам’ятника Дюку де Рішельє намагалися автівками відтворити обриси вишиванки. А для того, щоб привернути увагу людей до акції – співали гімн України.

Оригінальними були у Маріуполі. Там міська рада запровадила безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пасажирів у вишиванках.

Деякі кондуктори, щоправда, не знали про цю ініціативу Маріупольської міськради і вимагали заплатити за проїзд.

Як відзначали Всесвітній день вишиванки у діаспорі

День вишиванки надає привілей депутатам Канадського парламенту – не одягати краватку. Адже краватки, які обов'язкові для усіх канадських депутатів-чоловіків, не одягають до сорочки-вишиванки.

До Всесвітнього Дня Вишиванки співробітники Посольства України в Республіці Казахстан розгорнули 30-ти метровий тканий рушник, виготовлений переяславськими майстрами.

А о​сь як відзначили Всесвітній День вишиванки у Парижі.

Про здатність вишиванки робити людей красивими і щасливими, об'єднувати їх, і про те, що українські орнаменти давно є частиною світового мистецтва і моди дуже добре написала український культуролог і мистецтвознавець Діана Клочко.

«Коли я сьогодні дивлюсь на жінок у вишиванках - на вулиці й тут, у стрічці, - згадую, що Матісс дивився на примхливість орнамента як на мрію або сон (так називаються багато його композицій з жінками у блузах), а Глущенко - як на звільнення кольору.

Суггестія свободи, в якій тіло, яких би об`ємів воно не було, стає так щедро декорованим, що будь-які комплекси щодо ситуативної ненормативності щасливо і миттєво забуваються.

Тому вишиванка українок - не для зваблення, вишиванка - це національне озброєння», – написала Клочко 16 травня у Всесвітній день вишиванки 2019.