День вишиванки в Києві – фото

День вишиванки це неформальне свято, започатковане протягом останнього десятиріччя, свідомо призначене на будній день – третій четвер травня, – і не прив’язане до жодного державного чи релігійного свята, щоб засвідчити, що вишиванка – це не лише атрибут свята, а й повсякденний елемент життя українців.



У багатьох випадках його супроводжують масові марші у вишиванках, які відбуваються на вихідних.