Матвій, Сонцемір, Філофтея. У Мін’юсті розказали, як українці називали дітей у 2018

Міністерство юстиції підготувало статистику найпопулярніших імен, якими українці називали своїх немовлят у 2018 році.

«У 2018 році хлопчиків найчастіше називали Матвій, Дмитро, Максим, Марко, Олександр, Артем, Андрій, Іван, Владислав. Дівчаток – Злата, Софія, Єва, Кіра, Яна, Марія, Вікторія, Анастасія, Поліна», – повідомила заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації Ірина Садовська.

Дані відрізняються за регіонами: на Львівщині дуже поширені для дівчат такі імена як Софія, Анна, а в Харківській області Дар’я, Злата. У рейтингу найпопулярніших іменстолиці для хлопчиків стали Богдан, Даніїл, Денис, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Марк, Олександр, Тимофій, Ярослав, а для дівчаток Аріна, Анна, Валерія, Дарина, Єва, Злата, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Соломія.

За словами чиновниці, крім традиційних імен, українці вибирають і незвичні. Зокрема,дівчаток називали також Принцеса, Нуне, Авігея, Сумаййа, Аглая, Аіша, Аполінарія, Дельфіна, Йохана-Клавдія, Мадона Лама, Філофтея, а хлопчиків – Сонцемір, Мадяк, Космос, Арон Діонісій, Лучіан, Нектарій.

Позаминулого року найпопулярнішими іменами для дітей в Україні були Анастасія, Софія, Анна, Артем, Максим та Олександр.