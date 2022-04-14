У Молдові заборонили символи військового вторгнення Росії Z та V

Парламент Молдови схвалив законопроект, який забороняє використання в країні георгіївської стрічки та символів Z та V, які використовують російські війська в Україні.

Документ передбачає штраф чи громадські роботи за виготовлення, продаж та публічне використання «загальновідомих атрибутів та символів, що використовуються в контексті актів військової агресії», а також за «пропаганду або уславлення таких дій». До таких атрибутів, зокрема, зараховані чорно-жовтогаряча двоколірна стрічка, емблеми (у тому числі літери «Z» та «V»), значки, гасла тощо – конкретний перелік відсутній.

За ухвалення закону голосували депутати від правлячої парті « »Дія та солідарність« », опозиційні комуністи залишили залу засідань на знак протесту.

Молдова раніше виступила на підтримку суверенітету України та засудила дії Росії. Влада Молдови однак не стала вводити щодо Росії санкції.

Літери латинського алфавіту V і Z, які російські війська використовують для маркування своєї техніки, почали асоціюватися з агресією Росії проти України після її початку 24 лютого.

Вже кілька країн заборони використання цих символів. Наприклад, у Німеччині демонстрація літери Z як символу підтримки війни Росії проти Україні вважається протизаконною.