Росія: у Москві мітингували проти жорстокого поводження з китами

У Москві відбулася серія узгоджених з владою пікетів на захист білух і косаток, яких утримують у «китовій в'язниці» у російському Примор’ї, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Видання Activatica, яке вело пряму трансляцію у Facebook, повідомляє, що крім противників вилову та продажу рідкісних китоподібних, на місце проведення акції прийшло багато невстановлених осіб, яких видання називає «провокаторами» і які проводили контрмітинг.

Правозахисний портал «ОВД – Инфо» передає, що на акції затримали двох осіб. Їх забрали в поліцію під приводом відсутності реєстрації у паспортах, але станом на 17:10 відпустили, не складаючи протоколів, але зафіксувавши їхні відбитки пальців.

Минулого тижня російський Слідком почав провадження через жорстоке поводження із тваринами через утримання 90 білух та 11 косаток у Далекосхідному рибогосподарському басейні.

На початку лютого приморські зоозахисники звернулися до суду з вимогою звільнити тварин із центру адаптації, яку екологи називають«китовою в'язницею». Раніше активісти повідомляли, що у Росії готують незаконний продаж червонокнижних косаток до Китаю.