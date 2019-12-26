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26 грудня 2019, Київ 13:54
Новини | Міжнародні

У Москві затримали російського опозиціонера Навального

Навального затримали силою і вивели, повідомила прессекретар ФБК Кіра Ярмиш

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У московський офіс заснованого російським опозиціонером Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією прийшли з обшуком співробітники правоохоронних органів Росії. Вони виламали двері і заклеїли камери відеоспостереження.

Навального затримали силою і вивели, повідомила прессекретар ФБК Кіра Ярмиш. Вона уточнила, що опозиціонер не чинив опору.

Навальний повідомив, що обшук і затримання пов'язані з фільмом ФБК про прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва «Він вам не Дімон», який вийшов навесні 2017 року.

За словами соратника Навального Леоніда Волкова, в офісі в момент появи поліції перебувало близько сорока людей. За 20 хвилин до обшуків була заблокована карта для пожертвувань.

У співробітників ФБК у ході обшуків забрали ноутбуки, їх випустили з офісу, де залишилися тільки юристи і поліцейські.

У вересні й жовтні поліція Росії провела масові обшуки в штабах Навального в регіонах у справі про відмивання грошей у Фонді боротьби з корупцією. За версією слідства, співробітники ФБК незаконно отримали 75 мільйонів рублів, після чого нібито перевели ці гроші на рахунки фонду.

У ФБК звинувачення відкидають.

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