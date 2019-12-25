У Росії соратника Навального викрали з квартири і літаком доправили «служити» в Арктику – ФБК

Роcійський Фонд боротьби з корупцією (ФБК), який у жовтні 2019 року, був визнаний у Росії «іноземним агентом», повідомив, що «зниклого у вівторок 24 грудня» співробітника фонду Руслана Шаведдінова, «доставили у військову частину на архіпелазі Нова Земля у Північному Льодовитому океані». Російська редакція Радіо Свобода зібрала коментарі на цю подію.

Руслан Шаведдінов працює у російському Фонді боротьби з корупцією, заснованому Олексієм Навальним. Фонд відомий своїми гучними викриттями корупційних оборудок представників російської влади, зокрема, і зловживань в оборонному секторі Росії.

Шаведдінов брав у часть у багатьох акціях опозиції, і затримувався російськими силовиками.

Речниця російського Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш стверджує, що їй вдалося поговорити по телефону із Русланом Шаведдіновим і він повідомив, що до його затримали вдома і на кількох літаках вивезли на Нову Землю.

Відключили світло і стали різати двері



«Учора ввечері у Руслана відключили світло і стали різати двері. Він намагався зателефонувати або написати комусь, але ніякого зв'язку не було. В результаті його затримали і на кількох літаках доставили на Нову Землю. Це закрита територія. Адвокати не можуть до нього потрапити», – написала Ярмиш.

Засновник ФБК російський опозиціонер Олексій Навальний виклав відео затримання Шаведдінова. Він повідомив, що його колегу відвезли до Архангельска.

Була інформація про військову частину, до якої приписаний 33-й зенітний ракетний полк у складі першої дивізії ППО зенітних ракетних військ Росії, що дислокується в Архангельській області.

Пізніше Навальний підтвердив, що Шаведдінов в Арктиці – на архіпелазі Нова Земля – й звинуватив особисто президента Росії Путіна у причетності до «плану ізоляції» Шаведдінова.

Юристы ФБК перед цим звернулися до Слідчого комитету Росії щодо «зникнення Шаведдінова».

Чому «відправили служити»?

23 грудня 2019 року Московський міський суд відхилив апеляцію Руслана Шаведдінова на рішення призовної комісії, яка визнала його придатним до військової служби.

Шаведдінов два місяці намався оскаржити рішення про призов в армію, але його апеляцію відхилили.

Співробітник ФБК стверджував, що висновок про його «придатність» є фіктивним, бо стан його здоров'я ніхто не перевіряв.

Як повідомив «Медузі» юрист ФБК і представник Руслана Шаведдінова Владлен Лось – «призов Шаведдінова на військову службу прямо порушує закон «Про військовий обов'язок і військову службу», оскільки 17 грудня в Савеловський суд Москви через поштове відправлення було відправлено, а 23 грудня доставлено до суду другий позов про незаконність цього призову». Підставою для цього позову послужило те, що при призові військкомат повинен був витребувати медичні карти, рентгенограми та інші документи, що характеризують стан здоров'я призовника, а цього зроблено не було.

«Відправка скарги є підставою для призупинення призову відповідно до частини 7 статті 28 закону" Про військовий обов'язок і військову службу», – пояснив представник Шаведдінова.

Військовий комісаріат Москви, натомість, вважає рішення про призов співробітника ФБК Шаведдінова законним.

Як в Росії реагують на «мобілізацію» Шаведдінова?

Радіо Свобода зібрало реакції у соціальних мережах на «силову мобілізацію» та доправлення літаками на Нову Землю Руслана Шаведдінова.

«У жовтні вони оголосили ФБК іноземним агентом. У грудні співробітника ФБК примусово відправили в суперсекретну військову частину, де С-400 на бойовому чергуванні стоять. Ну правда ж, так завжди з іноземними агентами і треба чинити! Що там було про хрестик і труси?», – пише Леонід Волков.

«просто викрадення людини, у відкриту. А призовна армія насправді не має ніякого відношення до обороноздатності – це рабовласницький інститут, і тільки. Так що в даному випадку її використали зовсім за профілем», – Віктор Шендорович.

«Що Шаведдінов заважав – очевидно. Кому – теж зрозуміло. Але от навіщо було забирати його в армію? І тим більше на Нову Землю? Це черговий приклад того, як з молодих людей роблять великих політиків. Все як було з Свєтовим і Жуковим цієї осені. Тобто якщо чогось цією акцією організатори і доб'ються, так тільки зворотного ефекту. Думаю, Руслан повернеться більш популярним, більш відомим, і, ймовірно, зможе з великим знанням справи готувати розслідування про чиновників міністерства оборони», – пише Юрій Баранюк.

Нова Земля – архіпелаг у Північному Льодовитому океані між Баренцовим і Карським морями, який адміністративно належить до Архангельської області Росії. Це два острови, розділені вузькою протокою.

Клімат на Новій Землі – арктичний, інколи суворіший, аніж у Гренландії і на островах Шпіцберген.

Як повідомляє інтернетресурс «Севпростор», на Новій Землі є два військові містечка – Белушья Губа (понад 2 тисячі людей) і Рогачов (457 людей), причому, тільки близько третини з них є цивільними, решта – військові.

У Рогачовому є військовий аеродром – Амдерма-2.

Особовий склад збройних сил Росії несе службу у селищі Північний, на метеостанції Малі Кармакули, на вертолітних майданчиках Панькова Земля, Чіракіно.

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