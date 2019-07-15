У Москві затримали учасників акції з вимогою знайти убивць правозахисниці у Чечні

У Москві на Красній площі затримали трьох учасників одиночних пікетів з вимогою покарати причетних до убивства російської журналістки та правозахисниці Наталії Естемірової.

Як повідомляє «Настоящее врямя», затримані правозахисники Олександр Черкасов («Меморіал») та Світлана Ганнушкіна, а також редакторка відділу репортажів видання «Новая газета» Олена Мілашина.

Наталія Естемірова з 2000 року співпрацювала з правозахисним центром «Меморіал», який працював у Чечні (Російська Федерація). Вона писала статті, відвідувала СІЗО і колонії, спілкувалася з родичами викрадених в Чечні людей і оприлюднювала інформацію такі випадки.

2007 року стала першою лауреаткою премії імені Анни Політковської.

Вранці 15 липня 2009 року вона вийшла з під'їзду свого будинку у Грозному. Пізніше свідки розкажуть слідчим, що Естемірову заштовхали в білі «Жигулі»: жінка кричала, що її викрадають. Тіло вбитої правозахисниці з кульовими пораненнями в голову і груди знайшли того ж дня у сусідній з Чечнею Інгушетії.