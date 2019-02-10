У Росії пройдуть «марші материнського гніву»

У Москві та інших містах Росії 10 лютого відбудеться акція «Марш материнського гніву». Її учасники мають намір вийти на вулиці на знак протесту проти політичних репресій. Приводом для проведення акції стали кримінальні справи проти двох жінок-активісток – Анастасії Шевченко в Ростові-на-Дону і Лії Мілушкіної в Пскові.

31 січня, невдовзі після того, як Шевченко була відправлена під домашній арешт, померла її 17-річна дочка, яка мала тяжку хворобу. «Померла в реанімації, в яку Анастасію довго не пускали, адже вона перебуває під домашнім арештом через свою громадянську позицію. Сьогодні переслідування жінок, матерів за те, що вони хочуть кращого майбутнього, кращої організації держави і суспільства в нашій країні – стало буденністю», – пишуть організатори акції у Facebook.

Вимога організаторів – звільнити жінок і всіх політв'язнів.

У Москві «Марш материнського гніву» не узгоджений. Але люди мають намір зібратися в центрі міста і пройти бульварами, вказуючи на те, що, відповідно до закону, подали повідомлення про акцію. Акції також заплановані в Петербурзі, Єкатеринбурзі, Ярославлі, Орлі, Казані, Махачкалі та інших містах.

Анастасія Шевченко – активістка руху «Відкрита Росія», жінку звинувачують в участі в діяльності небажаної на території Росії організації.