Росія: марш «материнського гніву» після смерті доньки активістки – відео

У Росії пройшли неузгоджені владою акціі на підтримку активістки «Відкритої Росії» Анастасії Шевченко. Марші «материнського гніву», так назвали акцію, зібрали по півтори сотні учасників у Москві та Санкт-Петербурзі. Співробітників ОМОН, поліції і Росгвардіі, що стежили за ними, було в рази більше. Майже відразу відбулися затримання більше десяти активістів. На завершення акції, у Катерининському саду в Петербурзі, учасники випустили в небо чорні надувні кулі в пам’ять про дочку Анастасії Шевченко – 17-річну Аліну. Вона померла в лікарні через те, що мати, перебуваючи під арештом, не встигла доставити ліки. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)