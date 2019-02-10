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10 Лютий 2019, Київ 22:40
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Росія: марш «материнського гніву» після смерті доньки активістки – відео

Росія: марш «материнського гніву» після смерті доньки активістки – відео
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У Росії пройшли неузгоджені владою акціі на підтримку активістки «Відкритої Росії» Анастасії Шевченко. Марші «материнського гніву», так назвали акцію, зібрали по півтори сотні учасників у Москві та Санкт-Петербурзі. Співробітників ОМОН, поліції і Росгвардіі, що стежили за ними, було в рази більше. Майже відразу відбулися затримання більше десяти активістів. На завершення акції, у Катерининському саду в Петербурзі, учасники випустили в небо чорні надувні кулі в пам’ять про дочку Анастасії Шевченко – 17-річну Аліну. Вона померла в лікарні через те, що мати, перебуваючи під арештом, не встигла доставити ліки. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)

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