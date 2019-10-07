У Запоріжжі підприємці протестували проти нових законів про касові апарати – відео

Під стінами Запорізької облдержадміністрації 7 жовтня відбулася акція протесту дрібних підприємців, які вимагали, аби президент України наклав вето на ухвалені парламентом закони 1053-1 і 1073. Як пояснили організатори акції, запровадження нових правил для використання реєстраторів розрахункових операцій призведе до збільшення вартості різних категорій товарів, а також унеможливлення організації роботи певних категорій підприємців.

«Вартість сервісного обслуговування – 500 гривень намісяць. Плюс сам касовий апарат –від 7 до 9 тисяч. І якщо ти навіть купив цей касовий апарат, то невідомо, як буде, бо 5 років тому люди купили касові апарати, а через рік зняли з реєстру деякі їх види. І людям через рік довелось купляти нові. е зошити, що потрібні для реєстрації, і касова стрічка. Якщо буде 2 група, то це ринки. На деяких ринках навіть не вистачає потужності для холодильних установок, де торгують продуктами. Також не всюди є інтернет», – розповіла одна з організаторів акції протесту Лідія Кривенко.

Раніше Керівники українських компаній «Розетка» і «Нова пошта» заявили, що підписання президентом України Володимиром Зеленським ухвалених Верховною Радою законів 1053-1 і 1073 є загрозою для їхнього бізнесу.

Згідно з ухваленими парламентом законами, з 1 жовтня 2021 року загальні правила використання касових апаратів запроваджуються для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп, а для деяких категорій ці правила запрацюють вже з жовтня 2020 року. Також з осені наступного року буде застосовуватися повний розмір штрафу за незастосування реєстраторів або невидачу чека, які до цього застосовувалися в обмеженому розмірі. Законом передбачена можливість використання як класичних, так і програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Також споживачі зможуть перевіряти відповідність чеків та писати скарги, якщо розрахунковий документ в електронному вигляді не переданий до контролюючих інстанцій. Якщо їхня перевірка підтвердить, що продавець порушив порядок проведення розрахункових операцій, його оштрафують, а покупцю повернуть 100% вартості придбаних товарів.

Наразі ухвалені 20 вересня закон №1053-1 «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг та закон №1073 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» не вступили в силу і перебувають на підписі у президента України, який має право повернути їх для доопрацювання у Верховну раду України.