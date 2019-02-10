У Запоріжжі вшанували пам'ять бійців АТО, загиблих під Дебальцевим та Широкиним

У Запоріжжі вшанували пам’ять українських військових, загиблих під час війни на Донбасі в лютому 2015 року під Дебальцевим та Широкиним. Ветерани бойових дій та волонтери принесли квіти до пам’ятних знаків зі світлинами запоріжців у Парку металургів, а також вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих побратимів.

«Пам’ять – це така маленька частинка, яку ми можемо їм віддати безкорисно, для цього не треба чогось героїчного робити – пам’ятати і хоча б долучатися до подібних заходів. На сьогоднішній день поширений вислів «як ми втомилися від цієї війни», хоча мало хто розуміє, що насправді відбувається з хлопцями на передовій, яких вони зазнають психічних, фізіологічних навантажень, але чомусь люди втомилися тут, будучи на мирній території», – розповів ветеран війни на Донбасі Михайло Пирог.

На знак вшанування загиблих під Широкиним військових у Запоріжжі впродовж дня також відбувається аматорський турнір з жиму лежачи, в якому беруть участь аматорські команди, в тому числі складена з ветеранів війни на Донбасі.

Акція вшанування загиблих під Дебальцевим відбувається у Запоріжжі вдруге, вшанування загиблих під Широкиним у лютому 2015 року бійців полку «Азов» проходить учетверте.