Англомовна редакція телеканалу UATV припинила роботу

Англомовна редакція українського телеканалу іномовлення UATV 13 січня припинила роботу.

«Український міжнародний мовник припинить виробництво новин та супутникове мовлення з 13 січня 2020 року. Як наслідок, кілька англомовних ведучих попрощалися зі своєю роботою та глядачами у всьому світі», – повідомили на UATV 12 січня.

Телеканал нагадав, що українська влада вирішила припинити міжнародне мовлення, і закрити арабську, кримськотатарську та англомовну редакції UATV.

Телеканал був створений Міністерством інформаційної політики України у 2015 році. Його мета полягала в забезпеченні іноземної аудиторії об’єктивною, актуальною та повною інформацією про події в Україні. UATV був доступний у кабельних мережах у всьому світі.

На початку 2020 року нове керівництво телеканалу оголосило, що мовлення на інші країни припиняється.

Посадовці анонсували, що в лютому 2020 року на базі UATV буде створений російськомовний телеканал для непідконтрольних українській владі територій.