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03 січня 2020, Київ 16:37
Новини | Політика

Український телеканал для окупованих територій запрацює 15 лютого – міністерство

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Український державний телеканал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UATV, почне мовлення 15 лютого.

«На першому етапі канал буде об’єднувати українські та російськомовні розважальні програми, серіали і кінофільми виробництва провідних українських медіагруп, і інформаційне мовлення власного виробництва», – мовиться у повідомленні Міністерства культури, молоді та спорту України.

За інформацією міністерства, директора нового телеканалу виберуть шляхом конкурсного відбору в січні. До цього моменту виконувати його обов’язки буде заступник директора Юлія Островська. Керівником інформаційного мовлення стане Олена Трибушна, колишня головна редакторка «24 каналу», в минулому – заступник головного редактора видання «Новое время» і редактор журналу «Кореспондент».

Мінкульт: на першому етапі телеканал буде розважально-інформаційним
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«Мета нового телеканалу — повернути в український інформаційний і культурний простір тих наших співгромадян, які через війну вже шостий рік позбавлені можливості дивитись українське телебачення і отримувати об’єктивну інформацію про власну країну, і на чиє ставлення до України впливають переважно російські телеканали», – зазначила Трибушна.

Влітку 2019 року Офіс президента України озвучував ідею створення світового російськомовного каналу для боротьби і «за уми» українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і «за уми» росіян на території Росії.

Перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук раніше пообіцяв в лютому 2020 року запустити новий телеканал для непідконтрольних Києву територій.

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