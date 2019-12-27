Мінкульт обіцяє в лютому 2020-го запустити новий телеканал для непідконтрольних Києву територій

Міністерство культури, молоді та спорту України обіцяє в лютому 2020 року запустити новий телеканал для непідконтрольних Києву територій.

«На базі телеканалу UA|TV (українського телеканалу іномовлення – ред.) в лютому 2020 року буде створений телеканал для тимчасово окупованих територій», – сказав перший заступник міністра Анатолій Максимчук.

За його словами, на першому етапі телеканал буде розважально-інформаційним, який буде об’єднувати в собі «найкращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням».

«Наше завдання – зробити так, аби наші громадяни на ТОТ чули і знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні. Наразі ми разом з колегами з МЗС активно працюємо над формуванням стратегічного пакету меседжів для тимчасово окупованих територій», – розповів Максимчук.

У міністерстві додали, що отримали від адміністрації «Мультимедійної платформи іномовлення України» заяви про погодження звільнення генерального директора платформи Людмили Березовської і трьох її заступників – Олександра Куценка, Тетяни Овдієнко й Наталі Мозгової.

Виконувачкою обов’язків керівника «Мультимедійної платформи іномовлення України» стала Юлія Островська.

Влітку 2019 року Офіс президента України озвучував ідею створення світового російськомовного каналу для боротьби і «за уми» українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і «за уми» росіян на території Росії.