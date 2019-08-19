Офіс президента розробить окремі стратегії реінтеграції Криму і частини Донбасу – юрист

Робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яку на початку серпня створив президент України Володимир Зеленський, розроблятиме окремі стратегії щодо Криму і Донбасу. Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії розповів 19 серпня виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, заступник голови цієї робочої групи Олександр Павліченко.

«Не було ще установчих зборів, робочих зустрічей, де були б визначені рамки і методологія роботи цієї групи. Разом із тим, свій багаж ми збираємося використовувати, щоб розробити насамперед стратегію реінтеграції окупованих територій. Окремо ми говоримо про Крим, окремо про Донбас», – зазначив юрист.

Павліченко уточнив, що Українська Гельсінська спілка з прав людини останні п’ять років займалася цілою низкою питань, напрацювання за якими він тепер готовий запропонувати робочій групі.

«Це, перш за все, вирішення якихось практичних завдань, робота з конкретними порушеннями прав людини в тих, хто перебуває там, переходить лінію розмежування, наражається на труднощі, переїхавши на підконтрольну (Києву) територію... Найголовніше, що зараз потрібно, – це усунути дискримінаційний компонент, який присутній у багатьох ситуаціях у тих, хто переїхав із непідконтрольних (Києву) територій», – вважає Павліченко.

Раніше заступник голови офісу президента України Руслан Рябошапка запевняв, що перший пакет ініціатив Володимира Зеленського щодо реінтеграції окупованої частині Донбасу і Криму мають виробити вже до 2020 року.

Президент указом від 7 серпня затвердив склад комісії з питань правової реформи, в яку входить також робоча група з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цю групу очолив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

Наприкінці липня в офісі президента України також заявляли, що мають намір створити російськомовний міжнародний телеканал для «боротьби за уми» жителів нині непідконтрольних Україні територій Донбасу і анексованого Криму. Ця пропозиція викликала суперечливі відгуки.