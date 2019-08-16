Представник президента в Криму розповів про кроки щодо реінтеграції окупованих територій

Окрім широкої стратегії з реінтеграції окупованих Донбасу і Криму, Україна повинна напрацювати конкретний покроковий план дій щодо її виконання – таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив постійний представник президента в Автономній республіці Крим Антон Кориневич.

На думку Кориневича, Україна повинна перестати «грати другим номером і лише реагувати на те, що робить держава-агресор».

«Окрім широкої стратегії, нам потрібно ще напрацювати конкретний покроковий план дій держави щодо виконання цієї стратегії. Також треба говорити про напрацювання конкретики перехідного правосуддя щодо Криму і Донбасу, треба працювати над фіксацією злочинів з відшкодуванням шкоди. Нам треба нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Це однозначна позиція. Треба внести нарешті зміни до Кримінального кодексу України з метою належної криміналізації міжнародних злочинів», – сказав він.

За оцінками представника президента в Криму, до 2020 року Київ має напрацювати перший пакет ініціатив глави держави щодо реінтеграції окупованих території.

«Ми не говоримо, що у нас до початку наступного року буде все готово. Ми визначимо на робочій групі, на комісії з питань правової реформи те, що є пріоритетом і будемо досягати цих результатів. Я впевнений, що на початку 2020 року з тих ініціатив (стратегія реінтеграції та деокупації, імплементація принципів та норм міжнародного гуманітарного та кримінального права, ратифікація Римського статуту) у нас буде поступ вперед», – заявив Кориневич.

15 серпня заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка заявив, що перший пакет президентських ініціатив щодо реінтеграції Донбасу і Криму має бути напрацьований до 2020 року.

Нині в Україні чинним є «Закон про реінтеграцію Донбасу», яку попередник президента Володимира Зеленського Петро Порошенко підписав ще в лютому минулого року.

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У документі, зокрема, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором, дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій і Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, що визначає право держави на самооборону. У документі також наголошується, що тимчасова окупація Росією територій України, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для Росії жодних територіальних прав.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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