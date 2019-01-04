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04 Січень 2019, Київ 21:46
Новини | Події

Підозрюваного в убивстві співробітника УДО заарештували на два місяці з правом застави

Підозрюваний має право внести заставу в розмірі 600 тисяч гривень

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Печерський районний суд Києва заарештував на 60 днів із можливістю застави 36-річного спортсмена Петра Очерятного, якого підозрюють у вбивстві співробітника Управління державної охорони.

Чоловік має право внести заставу в розмірі 600 тисяч гривень.

Прокуратура просила заарештувати підозрюваного без альтернативи застави.

За даними поліції, 2 січня в центрі Києва сталася бійка між двома чоловіками, внаслідок чого один із її учасників помер. Наступного дня Очерятний разом із адвокатом прийшов до Печерського управління поліції.

Підозрюваний є кандидатом у майстри спорту з боксу та кікбоксингу.

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