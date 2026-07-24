У Кірові через удар по заводу «Авітек» загинули шестеро, десятки поранених – губернатор

Шестеро людей загинули, щонайменше 26 постраждали внаслідок українського ракетного удару по підприємству в Кірові вранці 24 липня, повідомив губернатор Кіровської області Олександр Соколов. Раніше він писав, що є постраждалі. Яке саме підприємство було атаковане, він знову не уточнив.

Зранку 24 липня моніторингові канали повідомили, що атакований і горить завод «Авітек», який виробляє, зокрема, зенітні ракети для російської армії. Удар ракетою в Кірові по важливому оборонному підприємству підтвердив президент України Володимир Зеленський.

За словами губернатора, шість співробітників підприємства «загинули на місці», пораненим надається допомога. Пожежа, за його словами, загашена, усуваються наслідки – відновлено водопостачання та подачу електрики. Губернатор нагадав про заборону розміщувати в соцмережах фото та відео наслідків удару.

Засновник української компанії FirePoint Денис Штілерман підтвердив, що удару по Кірову завдали українськими ракетами «Фламінго».

ЗСУ регулярно б’ють по стратегічних підприємствах у Росії у відповідь на удари по Україні.