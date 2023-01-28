ОВА: війська РФ завдали удару по Сумщині – пошкоджені будівлі спортивного комплексу і дитсадка

Російські війська завдали удару по Сумщині – пошкоджена будівля спортивного комплексу і дитсадка, повідомляє обласна військова адміністрація.



«По території Сумщини росіяни спрямували ворожий удар: за попередньою інформацією − авіаційний. Внаслідок удару по території м. Середино-Буда Шосткинського району була знищена стіна двоповерхового будинку, пошкоджено будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку пошкоджено вікна, а також пошкоджено вікна в приватних будинках», – повідомляє адміністрація у фейсбуці.



Наслідки уточнюються, попередньо − без жертв.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.