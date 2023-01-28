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ОВА: війська РФ завдали удару по Сумщині – пошкоджені будівлі спортивного комплексу і дитсадка

Діти стоять біля воронки, утвореної російським ракетним ударом під час атаки Росії на Україну, у місті Глеваха, під Києвом, 26 січня 2023 року. Фото ілюстративне

Російські війська завдали удару по Сумщині – пошкоджена будівля спортивного комплексу і дитсадка, повідомляє обласна військова адміністрація.

«По території Сумщини росіяни спрямували ворожий удар: за попередньою інформацією − авіаційний. Внаслідок удару по території м. Середино-Буда Шосткинського району була знищена стіна двоповерхового будинку, пошкоджено будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку пошкоджено вікна, а також пошкоджено вікна в приватних будинках», – повідомляє адміністрація у фейсбуці.

Наслідки уточнюються, попередньо − без жертв.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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