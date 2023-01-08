Війська РФ вночі завдали ракетних ударів по Краматорську та Костянтинівці – ОВА

Російські війська вночі завдали ракетних ударів по Краматорську та Костянтинівці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Вночі росіяни вели обстріли на різних ділянках лінії фронту та били по відносному тилу. Після півночі ворог завдав сім ракетних ударів по Краматорську та два – по Костянтинівці. У Краматорську пошкоджено освітній заклад, промисловий об'єкт та гаражний кооператив, у Костянтинівці – промзону. На щастя, обійшлося без жертв», – написав він у телеграмі.



За його словами, на Донецькому напрямку найбільш активно російські війська обстрілювали Курахівську громаду, зокрема у Кураховому пошкоджено тепломережі. Також вночі тривали артобстріли Мар'їнки, а на ранок обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» зазнала Авдіївка.



Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу через російські обстріли на Донеччині у Бахмуті загинула людина, ще вісім жителів області поранені.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.