У центрі Києва завтра тимчасово обмежать рух транспорту – УДО

У понеділок, 21 липня, у центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту, йдеться у повідомленні Управління державної охорони України (УДО).

«21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», – повідомили у пресслужбі.

В УДО просять врахувати дану інформацію під час переміщення.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що президент Володимир Зеленський 21 липня проведе конференцію послів іноземних держав в Україні, яка має назву «Від сили дипломатії до дипломатії сили».