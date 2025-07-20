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Зеленський проведе конференцію послів іноземних держав в Україні – Сибіга

Андрій Сибіга каже, що десятки послів іноземних країн разом із ним 20 липня відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту
Андрій Сибіга каже, що десятки послів іноземних країн разом із ним 20 липня відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту

Президент Володимир Зеленський 21 липня проведе конференцію послів іноземних держав в Україні, яка має назву «Від сили дипломатії до дипломатії сили», повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

За його інформацією, десятки послів іноземних країн разом із ним 20 липня відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту. Посли відвідали безпосередньо позиції, а також Оріхівський район разом із містом Оріхів.

Дипломатам, за словами Сибіги, показали окопи, підземну школу, зруйновані російськими ударами будинки в Оріхові. Дипломати повинні були побачити, як живуть люди в Україні під постійними атаками сил РФ.

«Мужність жителів Запоріжжя заслуговує на нашу найглибшу повагу. Попри постійний російський терор, регіон живе, розвивається та зберігає свій стійкий дух», – написав Сибіга.

Також, за словами голови МЗС України, 21 липня президент Зеленський відкриє конференцію послів в Україні під назвою «Від сили дипломатії до дипломатії сили».

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