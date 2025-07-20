Зеленський проведе конференцію послів іноземних держав в Україні – Сибіга

Президент Володимир Зеленський 21 липня проведе конференцію послів іноземних держав в Україні, яка має назву «Від сили дипломатії до дипломатії сили», повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

За його інформацією, десятки послів іноземних країн разом із ним 20 липня відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту. Посли відвідали безпосередньо позиції, а також Оріхівський район разом із містом Оріхів.

Дипломатам, за словами Сибіги, показали окопи, підземну школу, зруйновані російськими ударами будинки в Оріхові. Дипломати повинні були побачити, як живуть люди в Україні під постійними атаками сил РФ.

«Мужність жителів Запоріжжя заслуговує на нашу найглибшу повагу. Попри постійний російський терор, регіон живе, розвивається та зберігає свій стійкий дух», – написав Сибіга.

Також, за словами голови МЗС України, 21 липня президент Зеленський відкриє конференцію послів в Україні під назвою «Від сили дипломатії до дипломатії сили».