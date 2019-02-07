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07 Лютий 2019, Київ 17:11
Новини | Суспільство

УЄФА: головою переобрали Чеферіна, Україну представляє Павелко

Александр Чеферін на з’їзді УЄФА, Рим, 7 лютого 2019 року

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Союз європейських футбольних асоціацій на своєму з’їзді в Римі переобрав своїм президентом на новий чотирирічний термін дотеперішнього керівника Александра Чеферіна.

Юрист і спортивний адміністратор зі Словенії, Чеферін кандидував на посаду без суперників і був під оплески затверджений на ній без голосування.

А до виконавчого комітету УЄФА, керівного органу організації, був обраний представник України – голова Федерації футболу України Андрій Павелко. Він отримав голоси 27 з 55 представників країн-членів УЄФА і став одним із 19 членів виконкому.

Андрій Павелко, архівне фото
Андрій Павелко, архівне фото

Павелко, який керує ФФУ з 2015 року, також відомий через імовірні фінансові зловживання в очолюваній ним федерації.

Зокрема, розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») виявило, що з бюджету Федерації футболу України було виведено понад мільйон доларів у результаті закупівлі обладнання для виробництва трави для футбольних полів через фірму-посередника в Об’єднаних Арабських Еміратах. Туди ж літав і сам президент Федерації футболу Андрій Павелко, який, серед іншого, є впливовим політиком, народним депутатом від фракції «Блоку Петра Порошенка» й очолює у Верховній Раді бюджетний комітет. Журналісти «Схем» знайшли фотодокази його зустрічі з номінальним директором цього офшору. Через непрямі контракти ФФУ переплатила зі свого бюджету більше ніж 30 мільйонів гривень на офшорний рахунок.

А перед проведенням у Києві фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА у травні 2018 року з головною нагородою турніру, кубком Ліги чемпіонів, який привезли до столиці України, фотографувалися люди з оточення Павелка, зокрема його дочка.

Раніше Україну у виконкомі УЄФА представляв Григорій Суркіс, почесний президент ФФУ, який також був віце-президентом європейського футбольного союзу. Але через зміни в порядку обрання членів виконкому, якими тепер можуть стати тільки чинні високопосадовці національних футбольних асоціацій, він не став балотуватися до нового складу виконавчого комітету УЄФА.

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