Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) переніс три матчі запланованого на літо чемпіонату Європи з Дубліна в Санкт-Петербург. Російська влада гарантувала заповнюваність трибун під час пандемії. Влада Ірландії не змогла цього зробити через низький рівень вакцинації, хоча він приблизно вдвічі вищий, ніж у Росії.

Матчі Євро заплановані на середину червня та початок липня, уперше чемпіонат повинен пройти одразу в кількох країнах. У Петербурзі були заплановані чотири матчі, і тепер із трьома, перенесеними з Дубліна, їх буде сім. У тому числі – чвертьфінал, запланований на 2 липня.

УЄФА вимагає, щоб країни-господарки турніру гарантували присутність щонайменше 25 відсотків глядачів на стадіонах. Влада Ірландії не змогла гарантувати цього через пандемію і низький рівень імунізації – тільки трохи більш як 7% населення отримали дві дози вакцини, близько 18% – першу дозу, свідчить статистика Irish Times.

Показники вакцинації в Ірландії є одними з найгірших у Євросоюзі. Проте вони майже удвічі вищі, ніж у Росії. Обидва компоненти в Росії отримали станом на 23 квітня 6,8 мільйона людей або 4,64% населення. Один компонент отримали 11,1 мільйона чоловік - тобто, близько 7,5%.

Росія є однією з небагатьох розвинених країн світу, яка практично не обмежила повсякденне життя громадян під час пандемії. Це влада вважає за свідчення перемоги над хворобою. Як стверджують демографи, посилаючись на показники надлишкової смертності, Росія обіймає одне з перших місць у світі за числом смертей від інфекції, хоча з офіційної статистики це не випливає.