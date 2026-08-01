Росія: в Уфі заявляють про пожежу на НПЗ після атаки безпілотників

Вранці 1 серпня російську Уфу атакували українські безпілотники. Голова Башкортостану, столицею якого є Уфа, Радій Хабіров заявив, що «через уламки збитого безпілотника території промзони виникло задимлення».

Українські моніторингові канали публікують фото й відео одразу кількох пожеж у промзоні міста.

OSINT-аналітик видання Astra, проаналізувавши фото й відео пожежі, встановив, що два стовпи чорного диму піднімаються над нафтопереробним заводом «Башнефть-Уфанефтехим».

За даними Astra, це підприємство переробляє до 8,2 мільйона тонн нафти на рік, а також випускає моторні палива, нафтовий кокс, зріджені гази, сірку й ароматичні вуглеводні.

Режим безпілотної небезпеки в Башкортостані оголосили о 09:35 за місцевим часом. У той же час Росавіація оголосила про закриття аеропорту Уфи.

«Башнефть» керує в північній промзоні трьома НПЗ, розташованими фактично впритул один до одного: «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ». Попередня атака на НПЗ в Уфі відбулася 25 червня.

Українські військові, які цю атаку поки що не коментували, регулярно б’ють по нафтопереробних підприємствах у РФ, через що в Росії почалася паливна криза.